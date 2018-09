Agnone, reportage dalla Georgia di Salvatore Lembo

Fotografia dalla Georgia, sulle rive del mar Nero tra Europa e Asia. Uno degli ultimi reportage di Salvatore Lembo di Agnone, spesso in giro per il mondo, ci mostra una miseria senza fine, ma nello stesso tempo dignitosa. Il georgiano, sdentato, tatuato, è stata una delle foto più apprezzate dal pubblico durante la manifestazione Abbasci a Marina, organizzata ad Agnone per raccogliere fondi per la chiesa S.Maria del Carmine. Il georgiano ha una storia incredibile alle spalle, si è fatto trent’anni di carcere per aver rubato un camion di pane all’epoca dell’Urss. Un giudice aveva scritto, nella sua definitiva sentenza di condanna: “colpevole di aver tolto il pane al popolo”. Ma se questo poveraccio si moriva di fame?.. (Giovanni Farzati)