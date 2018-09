Agnone (CB). Teatro Italo Argentino. Presentazione del libro di William A. Douglass “L’emigrazione in un paese dell’Italia Meridionale. Agnone tra storia e antropologia”.

Articolo di Maurizio Vitiello – Il libro “L’emigrazione in un paese dell’Italia Meridionale. Agnone tra storia e antropologia”, sarà presentato al Teatro Italo Argentino di Agnonee (CB).

Venerdì 7 settembre 2018, alle ore17,00, al Teatro Italo Argentino di Agnone ci sarà l’importante presentazione della ristampa del libro di William A. Douglass “L’emigrazione in un paese dell’Italia Meridionale. Agnone tra storia e antropologia”, edito da Cosmo Iannone con prefazione di Norberto Lombardi e nuova traduzione di Franco Manca.

Sarà presente l’autore.

Evento da non mancare, da non perdere.

Maurizio Vitiello