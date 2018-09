Agibilità delle scuole a Salerno, due su tre senza carte in regola

Due scuole su tre non hanno il certificato di agibilità. E solo il 21% dei plessi distaccati è collegato con mezzi pubblici. Più ombre che luci per le condizioni degli edifici scolastici a Salerno e provincia. È quanto emerge da una analisi dei parametri contenuti nell’anagrafe dell’edilizia scolastica messa a disposizione dal Ministero dell’Istruzione nei giorni scorsi. Una operazione trasparenza voluta dal ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti, che in estate, in occasione della sua visita al festival del cinema di Giffoni Valle Piana, aveva annunciato la pubblicazione del dossier sullo stato di salute degli edifici scolastici.

I dati sono stati aggiornati dopo l’ultima pubblicazione di due anni fa sullo stato di salute e l’anzianità delle scuole. Passano gli anni, cambiano gli studenti ma restano i vecchi problemi legati alle carenze edilizie degli istituti scolastici. Una costante c’è e riguarda indistintamente tutte le scuole secondo l’anagrafe ministeriale: l’assenza di una dichiarazione al catasto urbano. Altro punto negativo: la presenza di barriere architettoniche. E ancora: il mancato isolamento termo-acustico e l’adeguamento alla normativa tecnica antisismica. Il quadro sulla condizione di molte scuole superiori e del primo ciclo si presenta abbastanza precario secondo il Ministero.

GIANLUCA SOLLAZZO IL MATTINO