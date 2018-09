Agerola. UniScientia, siglato un importante contratto di attivazione al fine di migliorare l’offerta formativa

Agerola. Oggi il Direttore del CSD Danzi Prof. Rocco Galasso, insieme al Presidente dell’ente di formazione UniScientia Dott. Raffaele Dercenno, hanno siglato un importante contratto di attivazione al fine di migliorare l’offerta formativa. Nell’accordo saranno previsti servizi universitari telematici, certificazioni di competenze e percorsi per la formazione continua di lavoratori. Ricordiamo che UniScientia è un ente di formazione, che progetta, organizza ed eroga, in proprio e per conto di terzi, corsi di formazione e percorsi formativi finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo delle competenze professionali, investendo soprattutto nel settore della formazione universitaria e post universitaria.