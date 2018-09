Agerola. Nel 2021 scade il secondo mandato del sindaco Luca Mascolo. Aperto il toto nomi per il suo successore

Agerola. Nel 2021 si concluderà il secondo mandato consecutivo del sindaco Luca Mascolo e, quindi, dovrà lasciare la carica di primo cittadino. Già… ma chi sarà a prendere il suo posto? La data delle prossime elezioni comunali è ancora lontana ma il toto candidati all’interno del gruppo di maggioranza è già cominciato. Per ora i nomi che circolano con maggiore insistenza sono quelli dell’attuale vicesindaco Andrea Buonocore, quello del consigliere comunale con delega al Turismo Tommaso Naclerio e quello dell’assessore all’Istruzione e Cultura Regina Milo. Ma anche all’interno del gruppo di opposizione si cominciano a fare dei nomi. Infatti, dopo i due tentativi consecutivi non andati a buon fine per Matteo Florio, il centrodestra avrebbe deciso di riorganizzarsi e starebbe per nascere anche ad Agerola il coordinamento della Lega, partito rappresentato dall’ex forzista Massimiliano Cuomo. Infine, resta il punto interrogativo sul Movimento 5 Stelle che, nonostante l’attivismo politico, non si presentò alle Comunali del 2016.

Commento di Edoardo Ciotola:

A mio avviso tra i nomi fatti nell’articolo la vera sfida per il futuro sindaco è tra Tommaso Naclerio e Andrea Buonocore. Tommaso è il volto della rinascita del turismo agerolese. Andrea è ben voluto da moltissimi agerolesi. Chiaramente mancano due anni e mezzo e nessuno sa se i due si candideranno nella stessa lista, come nelle ultime due tornate elettorali, o se ne creeranno due separate di cui saranno a capo. Impossibile dirlo già oggi. Massimiliano Cuomo potrebbe candidarsi come scelta di destra, ma è entrato in politica da troppo poco tempo e raccogliere un numero alto di consensi sarà difficile. Certamente molti italiani e agerolesi, come lui, ‘stanno con Salvini’ e se anche nel 2021 il leader della Lega sarà popolare quanto oggi (o più di oggi), i voti non mancheranno. Staremo a vedere. Ad ogni modo, prima delle prossime elezioni ci sono due banchi di prova importantissimi per l’attuale amministrazione, due strutture ‘storiche’ da dare in affidamento: l’ormai famoso Palazzetto a cui si è aggiunta la Colonia Montana da poco ristrutturata. Se si otterranno buoni risultati in merito a queste due questioni importanti, allora il team di NuovaMENTE Agerola -ovviamente con qualche piccola variazione- verrà quasi sicuramente riconfermato secondo me. Se invece non si otterranno risultati soddisfacenti su Palazzetto e Colonia, allora i consensi diminuiranno inevitabilmente.