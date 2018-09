Agerola nasce il campus universitario a picco sul turismo e immerso nella gastronomia

Agerola . Nasce il campus a picco sul turismo e immerso nella gastronomia. È questo il claim individuato per presentare il progetto della Colonia Montana Principe di Napoli di Agerola, la Svizzera della Campania dei Monti Lattari che si affaccia sulla Costa d’ Amalfi , che si prepara a diventare Polo Universitario.

“Le grandi sfide – dichiara, Sindaco di Agerola – si affrontano con coraggio e determinazione e la trasformazione del nostro territorio, avviato già anni fa, è passata per piccoli passi ed anche per grandi sogni. Credere nella ristrutturazione della colonia Montana – continua Mascolo – è stato un grande sogno, ripagato al meglio però. Ma.. il meglio deve ancora venire. E dopo aver completato l’opera ora la vogliamo veder vivere. Cerchiamo – conclude il sindaco di Agerola – un’università pronta a cogliere questa interessante opportunità e capace di vedere l’infinita bellezza e l’impareggiabile gusto del nostro territorio. Da domani fino al 24 settembre saremo al Salone del Gusto per promuovere l’iniziativa tra i più importanti operatori del mondo del gusto.” Chiare le parole di Mascolo che lancia una sfida ambiziosa, ma realizzabile.