Agerola, convocato il Consiglio Comunale per venerdì: si parlerà anche dell’ex Colonia Montana

E’ stato convocato il Consiglio Comunale di Agerola in seduta pubblica, sessione straordinaria, per il giorno venerdì 7 settembre 2018, alle ore 19:00, presso la Casa della Corte.

Di seguito gli argomenti che verranno affrontati:

1. LETTURA ED APPROVAZIONE VERBALI DELLE DELIBERAZIONI DELLA SEDUTA DEL 31 LUGLIO 2018 DALLA N. 24 ALLA N. 28;

2. COMUNICAZIONI DEL SINDACO;

3. CONCESSIONE D’USO, SENZA SCOPO DI LUCRO, PER LA GESTIONE E UTILIZZAZIONE DEL BENE “EX COLONIA MONTANA PRINCIPE DI NAPOLI, SITA IN AGEROLA LOC. S. LAZZARO” QUALE CENTRO DI ALTA FORMAZIONE E SPECIALIZZAZIONE UNIVERSITARIA NEI SETTORI DELLE SCIENZE GASTRONOMICHE E DEL TURISMO PER LA VALORIZZAZIONE E LA PROMOZIONE DELLE ECCELLENZE DEL TERRITORIO. PRESA D’ATTO DELLA DELIBERA DI GIUNTA REGIONALE N. 337 DEL 05/06/2018 – ATTO DI INDIRIZZO“ E PROGRAMMAZIONE;

4. RISPOSTA AD INTERPELLANZA DATATA 10 LUGLIO 2018 – PROT. N. 6922 DELL’II/O7/2ol8 DEI CONSIGLIERI FLORIO MATTEO, NACLERIO LUCIA E PANARIELLO GIANCARLO;

5. RISPOSTA AD INTERPELLANZA DATATA 30 LUGLIO 2018 – PROT. N. 7533 IN PARI DATA DEL CONSIGLIERE APUZZO ROSARIO;

6. RISPOSTA AD INTERROGAZIONE DATATA 17 AGOSTO 2018 – PROT. N. 8129 DEL 21 / 08/ 2018 DEI CONSIGLIERI FLORIO MATTEO, NACLERIO LUCIA E PANARIELLO GIANCARLO;

7. RISPOSTA AD INTERROGAZIONE DATATA 27 AGOSTO 2018 – PROT. N. 8248 DEL 28 / 08 / 2018 DEI CONSIGLIERI APUZZO ROSARIO, FLORIO MATTEO, NACLERIO LUCIA E PANARIELLO GIANCARLO.