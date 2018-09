Agerola, arrestato 18enne per spaccio: in giro con 800 euro

Un giovane di Agerola è stato arrestato dai Carabinieri del posto per spaccio. Il ragazzo, P.S., 18 anni, già noto alle forze dell’ordine per reati come ricettazione e furto, è stato arrestato dopo una perquisizione avvenuta nella sua abitazione: i militari hanno trovato circa 5 grammi di cocaina e un bilancino di precisione. Il ragazzo, inoltre, aveva indosso quasi 800 euro in contanti. Ora aspetta di essere processato per direttissima.