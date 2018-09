Agerola al Salone del Gusto di Torino con la “Merenda degli Dei”, ideata da Nicola Pisacane

Agerola è presente al Salone del Gusto di Torino con un’idea del giovane Nicola Pisacane, diplomatosi al liceo turistico-alberghiero e contitolare di un panificio. Stiamo parlando della “Merenda degli Dei”, un kit per gli amanti del trekking e non solo ovviamente. Un’idea che Nicola ha portato come lavoro finale al suo esame di maturità. Si tratta di una piccola confezione contenente tutti prodotti rigorosamente di Agerola: due taralli alle mandorle, una porzione del gustoso Provolone del Monaco e dei cubetti di marmellata alle pere pennate. Il kit nasce per essere portato nello zaino durante le escursioni in modo da potersi concedere una pausa salutare ed energetica, ma può tranquillamente essere consumato in ufficio, a scuola o comodamente nella propria casa. Facciamo i nostri complice menti a Nicola Pisacane per questa idea pratica e che farà sicuramente apprezzerà i prodotti di Agerola ai visitatori provenienti da tutte le parti del mondo.