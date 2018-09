Ad Amalfi festa di tennis e di sport in ricordo di Federico Luzzi e Gigi Lucibello

Una giornata di festa e di sport per ricordare i tennisti Federico Luzzi e Gigi Lucibello prematuramente scomparsi. Si è tenuta ad Amalfi col patrocinio del Comune ed ha visto la partecipazione di decine di bambini che hanno partecipato a una serie di gare su mini campi da tennis allestiti in largo Piccolomini dallo staff della scuola federale tennis diretta da Igino Amatino e Giovanni Gargano.

Qui, per un’intera giornata si sono susseguiti giochi ludici in un clima di puro divertimento. Presenti alla manifestazioni l’assessore Enza Cobalto ed i consiglieri Francesca Gargano e Francesco De Riso rispettivamente con deleghe ai servizi sociali e allo sport.

All’evento, promosso con l’Ail di Salerno per sostenere l’associazione Fedelux nata per volere della famiglia dopo la scomparsa del campione toscano, ha partecipato anche la ex tennista e istruttrice nazionale Fit, Emilia Desiderio.

Attimi di commozione per la presenza di Vittorio Lucibello figlio dell’amato Gigi e per il ricordo di Federico Luzzi da parte degli organizzatori attraverso libri inviati dalla signora Paola Cesaroni, mamma del giovane campione scomparso prematuramente.

AMALFINOTIZIE