Abbonamenti gratuiti per gli studenti della penisola sorrentina, come fare?

Partirà la settimana prossima la campagna abbonamenti gratuiti per gli studenti della penisola sorrentina: ad annunciarlo la consigliera regionale del PD Loredana Raia

La consigliera regionale del Partito Democratico Loredana Raia comunica l’avvio della campagna abbonamenti gratuiti per gli studenti della penisola sorrentina, compresi quelli marittimi.

“Da Lunedì 17 settembre comincia la campagna abbonamenti per gli studenti della penisola sorrentina. Anche quest’anno la Regione Campania ha provveduto, infatti, a garantire gli abbonamenti gratuiti ai giovani che per motivi di studio si sposteranno via mare. Così la Regione Campania risponde ai bisogni delle famiglie per garantire il diritto allo studio dei ragazzi” dichiara Raia.

“Desidero rispondere alle preoccupazioni, manifestate sui social, dei giovani della penisola sorrentina circa il nuovo bando di Regione Campania per il trasporto gratuito degli studenti. Il mio impegno, anche quest’anno, così come per gli anni passati, è stato quello di raccogliere le loro istanze e permettere l’utilizzo dei mezzi a mare, come utilissima e validissima alternativa a quelli su gomma e ferro, per raggiungere i luoghi di studio”, ha precisato la consigliera.

“Ebbene, anche per quest’anno, sarà possibile, collegandosi al portale Unico Campania, richiedere, con decorrenza 1° ottobre, gli abbonamenti anche per il trasporto marittimo. La Regione Campania – ha sottolineato la consigliera regionale -, con la misura ormai consolidata degli abbonamenti gratuiti per tutti gli studenti, dimostra di essere sempre vicina ai giovani e alle loro famiglie”.