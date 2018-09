A Ravello cambio pannolino sulle scale del Duomo

Ultimamente in Costiera Amalfitana sentiamo di episodi non molto civili. Ultimo in ordine cronologico quello che è successo a Ravello. A proposito di pannoloni e pannolini, siparietto in piazza a Ravello: Paloma Faith cambia il pannolino alla bimba tranquillamente adagiata per terra su un gradino del duomo di Ravello. La trentanovenne artista londinese, con voce da mezzosoprano, entrata nel gota musicale internazionale già con il suo primo singolo “Stone Cold Sober”; molto eclettica e poliedrica, passa facilmente dal canto al cinema senza tralasciare la Tv per la quale si presta come giudice alla quinta edizione del talent show britannico “The Voice UK”; l’anno scorso con il suo album The Architet balza al primo posto della classifica degli album britannica. Tanto successo non le ha impedito di gironzolare nella piazza di Ravello a rincorrere la piccola sgambettante e a soddisfare le sue esigenze in modo molto informal e nature.