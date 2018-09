Positano – Sabato 22 settembre alle ore 21.00 (ritrovo ore 19:00), presso l’Associazione “La Selva” di Montepertuso, il collettivo Cult of Magic presenta la performance “Le Serpent Rouge”, frutto dell’incontro tra la coreografa Samira Cogliandro, il compositore Francesco Sacco e la danzatrice Giada Vailati.

Tratta dall’omonimo poemetto scritto da Louis Saint-Maxent nell’ottobre 1966, e strutturata sui brani dell’album “:O” dei Cult of Magic composti da Francesco Sacco, “Le Serpente Rouge” è una performance ibrida, a metà strada tra un live musicale e uno spettacolo di danza alla scoperta del divino femminile nelle sue diverse declinazioni e manifestazioni, con la partecipazione per quest’ultima messa in scena della danzatrice Silvia Fontana. Forte del successo appena conseguito al Teatro Continuo Burri, prestigioso palcoscenico de La Triennale di Milano, la location scelta per data conclusiva del tour 2017-18 della performance è la magica cornice de “La Selva”, di Marta Rubino e Cristiano Bacci.

L’ingresso sarà libero e gratuito e l’appuntamento è previsto le 19:00 presso il campo da calcio di Montepertuso. Da lì parte infatti il sentiero che, attraversando ulivi secolari e orti in vista del tramonto su un panorama mozzafiato, conduce in 10 minuti fino a La Selva, dove gli ospiti potranno aspettare che scenda il buio tra aperitivo e musica, dando anche un’occhiata ai cosmetici naturali Made in Selva, prodotti interamente a mano da Marta con ingredienti locali, selezionati e sostenibile, e il massimo sostegno e valore al territorio, come del resto ogni gesto che nasce da questo luogo realmente unico.

Spente anche le luci del tramonto, si prenderà posto intorno al palco e andrà in scena il collettivo, onorato forse anche dell’intervento di un ospite molto speciale.