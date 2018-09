35enne arrestato il ladro della statale “Sorrentina”

Gli agenti della Polizia di Stato del commissariato di Castellammare di Stabia hanno arrestato in esecuzione di un provvedimento restrittivo F. I., 35enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. L’uomo, a bordo di una bici elettrica, fu notato da un poliziotto del commissariato, libero dal servizio, che lo vide infrangere il vetro di un’autovettura parcheggiata in strada. Il ladro, transitando sulla 145 e approfittando che un turista aveva lasciato all’interno dell’autovettura la sua borsa con soldi e altro,la rubò. Il poliziotto a bordo della sua autovettura e in compagnia dei suoi familiari tentò di bloccare l’uomo, ma a causa delle sfavorevoli condizioni del traffico, il ladro riuscì a far perdere le sue tracce.