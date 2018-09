Napoli. Villa Domi. TAGLIO DI LUNA PIENA, 13ESIMA EDIZIONE.

Articolo di Maurizio Vitiello – TAGLIO DI LUNA PIENA 13ESIMA EDIZIONE A VILLA DOMI -NAPOLI

TAGLIO DI LUNA PIENA

13ESIMA EDIZIONE

Domenica 16 settembre 2018, ore 21

VILLA DOMI

Salita Scudillo 19 – Napoli

A Villa Domi l’evento di moda e tendenze più glamour dell’estate partenopea: tutto nel segno della luna piena

Torna “Taglio di Luna Piena”, la kermesse tra moda e spettacolo a cura del Dama Club di Italo Palmieri giunta alla 13esima edizione.

A Villa Domi, 50 modelle in passerella mostreranno le nuove tendenze della moda e dell’hair styling, truccate e acconciate in stile “full moon”.

Quest’anno, inoltre, una novità assoluta: a sfilare ci saranno anche le blogger, influencer dei gusti e delle tendenze femminili.

Una giuria, formata da giornalisti esperti del settore come Enzo Agliardi, Max Bonardi e Lorenzo Crea, eleggerà Miss Blogger, ovvero la più cool del momento.

L’appuntamento, che trae spunto dall’antica leggenda legata ai tagli di capelli in luna crescente consigliando di spuntare le chiome proprio in queste “spaventose” notti per averle più forti e sane, vedrà esibirsi sul palco anche il musicista e cantautore Dario Bianchi, il percussionista Sasà Cosenza e il cabarettista Nando Varriale.

Alfredo Mariani guiderà il pubblico alla scoperta delle nuove tendenze della moda e della bellezza con le performances dei migliori hair-stylist napoletani associati al Comprof Lab Dama Club: Mario Capaldo, Angelo Simonelli, Tina Duraccio, Francesco Assante, Miki Aurilia, Fabio Leone, Enrico Febbraro, Genny Gallaro e di Icon’s Man: Salvatore Cerrato, Emanuele Vati, Davide Di Marzio, Umberto Fiorenza, Stefano Fasano.

Da non mancare.

Maurizio Vitiello