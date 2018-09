18/09/2018 – Continuano i disservizi postali in molte zone di Capri che da settimane non vengono “visitate” dal portalettere. A causa della carenza di personale, aumenta la giacenza negli uffici e non si riesce a far fronte alla consegna della corrispondenza, soprattutto la posta ordinaria. A nulla sono serviti i numerosi solleciti che parecchi utenti di Capri hanno fatto sia telefonicamente che recandosi di persona al centro di smistamento.

Invitiamo chi sta subendo ritardi e disagi nella consegna della posta ad effettuare un reclamo compilando il seguente modulo.

Clicca qui per accedere alla pagina di Poste Italiane e compilare il modulo di reclamo

