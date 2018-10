10 milioni in arrivo per intervenire sul Monte Faito

Finalmente il Comune di Castellammare di Stabia e l’Ente Parco Regionale dei Monti Lattari hanno dato il via libera per i lavori sul Monte Faito grazie ai 10 milioni di fondi che sono in arrivo per intervenire sul rischio idrologico. Inoltre questi fondi verranno anche utilizzati per far partire i lavori per la messa in sicurezza della montagna sul versante stabiese, riaprire la strada Quisisana-Faito e riqualificare la strada di Madonna della Libera.

Il Comune responsabile nell’attuare il tutto sarà quello di Castellammare mentre le indagini geologiche e i rilievi topografici propedeutici alla progettazione dell’intervento sono affidate alla convenzione tra amministrazione stabiese e Regione Campania. Il lavoro di questi ultimi è già avviato ed esiste già un progetto preliminare approvato.