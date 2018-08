Violenta la sorellina di 10 anni, arrestato 16enne a Cava

Presunta violenza sessuale nella città di Cava de’ Tirreni. In manette G.S, di sedici anni. A procedere il tribunale per i minori di Salerno con l’ausilio dell’Arma dei carabinieri ai cui uomini è stata affidata la custodia del ragazzo. A darne notizia il quotidiano Le Cronache oggi in edicola.

Anche il quotidiano La Città si occupa del caso ed aggiunge che l’adolescente è accusato di atti sessuali sulla sorella di 10 anni. Abusi che sarebbero stati compiuti quando i genitori non erano in casa o erano intenti ad effettuare altre faccende domestiche.

Gli episodi ricostruiti dagli inquirenti risalgono almeno a un anno fa, ma non si sa ancora da quanto tempo prima andavano avanti i presunti abusi sulla bimba. È stata lei stessa che, già seguita da psicologi e assistenti sociali in seguito a seri disagi familiari, ha confessato le violenza subite.

