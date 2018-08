Vietri sul mare: intossicazione alimentare in spiaggia.

Intossicazione alimentare in spiaggia a marina di Vietri un’ intera famiglia di 5 persone intossicate. Da quando si è capito la suocera aveva preparato l’insalata di riso.

Forse un attentato?

Tutti in ospedale padre madre e figli. Sul posto positano news e la croce rossa.

L’intossicazione alimentare è legata al consumo inconsapevole di cibi contaminati da batteri o virus, fra cui i più comuni sono la salmonella, l’escherichia coli e il norovirus. Intossicazione alimentare, i sintomi

Un’intossicazione alimentare si manifesta con nausea, vomito, diarrea, dolore addominale, spossatezza, inappetenza, febbre, brividi, dolori muscolari e sensazione di malessere diffusa. In genere i sintomi non sono di grave entità e passano nel giro di poco tempo, non fosse così è bene rivolgersi a un medico, come anche è necessario sentire il parere di un professionista qualora i sintomi fossero più preoccupanti, per esempio se si verificano disidratazione, confusione, tachicardia, difficoltà ad urinare, vertigini. Devono stare particolarmente attente soprattutto le donne in gravidanza, gli anziani, i diabetici, i cardiopatici, chi ha un sistema immunitario debole e chi soffre di patologie renali o intestinali.