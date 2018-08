Vietri sul mare: intossicazione alimentare in spiaggia. Una famiglia in ospedale per il riso della suocera

Intossicazione alimentare in spiaggia a Marina di Vietri, un’ intera famiglia di 5 persone intossicate. Volevano passare un sabato tranquillo al mare ma per forti dolori allo stomaco hanno chiamato il 118. Tutti in ospedale padre, madre e figli. Sul posto positano news con un corrispondente del giornale della Costiera amalfitana , la croce rossa e i volontari di Humanitas. Da quanto gli è stato diagnosticato in ospedale a Salerno si tratta di un intossicazione alimentare da un’insalata di riso che aveva preparato la suocera. Ovviamente sono solo le prime indicazioni nel paese dove parte la Costa d’ Amalfi, potrebbe essere il caldo o altro a deteriorare gli alimenti. Staremo a vedere.

L’intossicazione alimentare è legata al consumo inconsapevole di cibi contaminati da batteri o virus, fra cui i più comuni sono la salmonella, l’escherichia coli e il norovirus. Intossicazione alimentare, i sintomi

Un’intossicazione alimentare si manifesta con nausea, vomito, diarrea, dolore addominale, spossatezza, inappetenza, febbre, brividi, dolori muscolari e sensazione di malessere diffusa. In genere i sintomi non sono di grave entità e passano nel giro di poco tempo, non fosse così è bene rivolgersi a un medico, come anche è necessario sentire il parere di un professionista qualora i sintomi fossero più preoccupanti, per esempio se si verificano disidratazione, confusione, tachicardia, difficoltà ad urinare, vertigini. Devono stare particolarmente attente soprattutto le donne in gravidanza, gli anziani, i diabetici, i cardiopatici, chi ha un sistema immunitario debole e chi soffre di patologie renali o intestinali.