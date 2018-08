Vico Equense. Uomo di Ticciano tenta il suicidio sul Monte Faito, salvato dall’intervento di un volontario

Sul Monte Faito ieri mattina si è consumato un dramma. Un uomo di 60 anni, della frazione di Ticciano di Vico Equense, ha tentato di togliersi la vita tagliandosi in più parti del corpo con una lametta. Per fortuna un volontario presente sul posto per esercitare l’azione di controllo della zona, resosi conto di quanto stava accadendo, è immediatamente intervenuto scongiurando il gesto estremo. L’uomo era disteso su un muretto e, alla vista del volontario, ha minacciato di procurarsi ulteriori tagli. Immediatamente è stato dato l’allarme e sono intervenuti altri volontari del Faito che hanno tentato di calmare il 60enne che, alla fine, si è lasciato avvicinare. Nel frattempo sono giunti i soccorsi del 118 ed i carabinieri. Questi ultimi hanno aperto le indagini per comprendere i motivi dell’insano gesto.