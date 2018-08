Vico Equense: un’estate…su misura…

Anche questa mattina non poteva mancare uno splendido sole che ha chiuso in bellezza l’ultimo giorno della colonia dei diversamente abili. Oggi alle ore 13.00 si è terra la grande festa di chiusura.

È stata un’esperienza fantastica per i ragazzi, per gli operatori e per i genitori. La colonia è stata un momento ludico naturale dove una ventina di ragazzi di età diversa hanno avuto la possibilità di scoprire cose nuove. È stata sicuramente un’ occasione di crescita per chi l’ha vissuta: in un’epoca che privilegia il tecnologico, il virtuale, il tutto perfetto… si sono coltivati i veri valori, i rapporti umani, la solidarietà, lo stare insieme nella contemplazione e nel rispetto dell’ambiente straordinario che ci circonda!

La colonia è durata tutto il mese di agosto, un’ iniziativa che nasce dalla sinergia dell’amministrazione comunale, delle cooperative e del volontariato.