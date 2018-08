Vico Equense. Decine e decine di bagnanti sono seduti in spiaggia sotto l’ombrellone o provano a farsi un bagno con le famiglie o gli amici. Si godono il sole e il caldo, visto che non possono molto godere dell’acqua limpida e fresca, soprattutto nella zona di Vico adiacente il Rivo D’Arco: la spiaggia libera e stabilimenti privati.

Da diversi giorni o per essere precisi da mesi, a meno che le correnti marine cercano di ripulirci il tutto, le acque del mare sono sporche, galleggia di tutto: schiuma, buste in plastica, escrementi, pannolini, spazzatura di ogni tipo e pane. Una fogna nella quale è impossibile e rischioso fare il bagno. Tutto merito soprattutto della inciviltà della gente che non ha limiti.

Insomma, siamo alle solite: ogni anno arriva a fine Giugno e in piena estate tutto questo ed il mare si sporca. A ciò si aggiunge anche la zavorra degli scarichi abusivi di privati (senza fogna) e varie ditte che sversano nel Rivo.