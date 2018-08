Vico Equense. Partirà il prossimo giovedì 30 Agosto il triduo e il calendario di appuntamenti organizzato dai Padri Carmelitani del Santuario di Santa Maria del Toro in collaborazione con la locale Parrocchia dei Santi Ciro e Giovanni, in vista della festa di Santa Maria del Toro, protettrice dell’artistico Borgo (sopra la stazione) arroccato su una collina a picco sul mare.

Il Santuario Santa Maria del Toro a Vico Equense è uno dei più importanti santuari della città (gli altri sono il Santuario Maria SS. Visita ai Poveri a Bonea e il Santuario di San Michele Arcangelo sul Monte Faito). Esistono due leggende sulla sua origine, la prima legata all’immagine della Vergine con il Bambino dipinta sulla roccia nel 1458, scoperta poi nel 1530 da una donna sotto dei rovi.

La seconda leggenda riguarda un toro che ogni volta che passava dinanzi alla rupe si inginocchiava; il fatto si ripeté fino a quando una notte, la Madonna apparve in sogno ad una ragazza storpia chiedendole di andare alla grotta per ottenere la guarigione. Dopo queste leggende, la devozione locale fece costruire una piccola cappella, durante la metà del Cinquecento, oggi primo nucleo del Santuario.

Domenica 2 Settembre si festeggerà proprio questa festa. Sfilerà per le strade cittadine la venerata statua sull’antico carro, struttura mobile costruita alla fine dell’ottocento che aveva portato la Madonna in processione fino al 1961. Dopo la festa di quell’anno, in cui era stato un toro bianco a trainare il pesante carro dove è rappresentata la scenografia del miracolo che originò a metà del XVI secolo la costruzione del santuario di Santa Maria del Toro.

PROGRAMMA COMPLETO

CELEBRAZIONI LITURGICHE

ore 17,45 Apertura del Santuario e Confessioni

ore 18,20 Santo Rosario animato dal Terz’Ordine Carmelitano

ore 19,00 Celebrazione Eucaristica con omelia del Rev. Don Gianluigi Persico, Vicario Parrocchiale della Parrocchia dei Santi Ciro e Giovanni in Vico Equense.

Canti della Corale del Santuario diretta dal Maestro Enrico Ercolano.

Dopo la Santa Messa Incensazione e Preghiera a Maria Santissima del Toro.

SABATO 1^ SETTEMBRE

Celebrazione del Sacramento dell’Unzione degli Infermi, possono ricevere questo Sacramento solo le persone anziane e gli ammalati.

DOMENICA 2 SETTEMBRE FESTA DI SANTA MARIA DEL TORO

ore 8,00 Santa Messa

ore 9,30 Santa Messa

ore 11,00 Santa Messa Solenne col Panegirico

ore 19,00 Solenne Processione per le vie cittadine con il simulacro di Santa Maria del Toro, presiederà la Processione P. Luciano M. Di Cerbo, Commissario Generale.

Itinerario Processione: Via Santa Maria del Toro, Corso Filangieri, Viale della Rimembranza, breve sosta nella Chiesa Parrocchiale dei Santi Ciro e Giovanni, Piazza Marconi, sosta davanti all’Ospedale e Preghiera con gli Ammalati, Parco Aranceto, Corso Umberto I, Piazza Proncipale, via Roma, via Nicotera, via Santa Maria del Toro.

Il Complesso Bandistico “Città di Sorrento” allieterà la giornata e accompagnerà la Processione. Via Santa Maria del Toro e parte di via Nicotera saranno artisticamente illuminate dalla ditta Castellano.

FESTEGGIAMENTI ESTERNI

SABATO 1^ SETTEMBRE ore 20,00 nella palestra Sant’Angelo dei PP. Carmelitani si esibirà il Trio “E Mo Sona”, interpreti di una piccola interessante rassegna della canzone Napoletana, presentano Gilda Arpino e Pino Visconti.

Voce: Cecilia Manganaro

Chitarra: Rosario Chiacchio

Fisarmonica: Luigi Di Guida

DOMENICA 2 SETTEMBRE al termine della Processione alle ore 21,00 il gruppo Musicale “Anime del Sud” interpreti di uno spettacolo dal sapore partenopeo.