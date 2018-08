Vico Equense successo a Montechiaro de “I sapori dell’olio” al Patriarca con Peppe Guida. Qui nel fresco di questo bel borgo collinare appena si lascia la costa di Sorrento si è tenuta la VIII°edizione dell’evento enogastronomico “I sapori dell’olio”, dedicato all’olio extravergine di oliva delle colline sorrentine che si fregia anche del marchio di tutela e qualità Dop uno dei posti più belli e suggestivi della Penisola sorrentina, mangiare all’aperto nel verde che ci fece conoscere Ciro Ruggiero.

I piatti erano tutti squisiti, le polpette col la salsa con i pinoli, la caponata contadina, i dolci, dalle zeppole fatte al momento alla torta della nonna, come pure la compagnia, ospite d’onore lo Chef Peppe Guida di Nonna Rosa Qui a Montechiaro abbiamo passato una buona serata, non solo buon cibo, ma anche sensazioni ed emozioni all’aperto con la natura di uno dei posti più belli del territorio con uno staff che è accogliente come una famiglia..

E dietro ogni persona c’era una bella storia, insomma bello il posto, ma belle anche tutte le persone dello staff..

Frantoio Ferraro e gli spaghetti dello chef sono : Olio Dop, Caciocavallo e noci tostate quest’anno

Sulle pagine facebook Positanonews ed Enogastronautanews altre foto della serata