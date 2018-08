Vico Equense. Stefania Sandrelli, ospite domani al Social World Film Festival ritira premio alla carriera

Vico Equense. Ha fatto la storia del cinema italiano recitando nei film di Bertolucci, Monicelli, Germi, Scola, Montaldo, Benigni. Stefania Sandrelli sarà ospite domani sera (3 agosto) dell’8a edizione del Social World Film Festival che le attribuirà il premio alla carriera succedendo nell’albo a Claudia Cardinale, Giancarlo Giannini, il premio Oscar Luis Bacalov, Ornella Muti, Valeria Golino, Leo Gullotta, Franco Nero, Maria Grazia Cucinotta.

Ennesimo riconoscimento per la grande attrice che nel suo palmares ha già 3 David di Donatello, 6 Nastri d’argento e un Leone d’oro alla carriera nella 62esima Mostra internazionale d’arte cinematografica di Venezia.

La Sandrelli sfilerà sul red carpet in piazza Mercato – Arena Loren, si racconterà al pubblico attraverso le fasi principali della sua carriera, firmerà il Wall of Fame, monumento al cinema nel centro della città di Vico Equense, e verrà insignita del titolo di Ambasciatrice del Social World Film Festival nel mondo.

La serata verrà aperta dalla proiezione di “Gatta Cenerentola” il film di Alessandro Rak, Ivan Cappiello, Marino Guarnieri, Dario Sansone, vincitore di due premi ai David di Donatello per Miglior Produttore (Luciano Stella e Maria Carolina Terzi) e Migliori Effetti Speciali Visivi (M.A.D. Entertainment). Al termine un approfondimento alla presenza del produttore Luciano Stella e il compositore delle musiche Antonio Fresa.

Le attività del festival partiranno alle 9 con l’appuntamento “Cinema a colazione” nel Largo Mastroianni in Piazza Umberto I: colazione nei bar del centro storico con le giurie, i registi e i protagonisti del concorso.

Alle 10 prosegue il concorso internazionale con proiezioni nella Sala Troisi di Teatro Mio: CHI M’HA VISTO? di Alessandro Pondi (Italia, 105’); MOBILE HOMES di Vladimir de Fontenay (Francia, 105’) con la partecipazione del regista. Dalle ore 17 sarà il turno di TULIPS: LOVE, HONOUR AND A BYCICLE by Mike Van Diem (Holland, 90’) con la partecipazione del coregista Annemarie Van De Mond; GLI ASTEROIDI by Germano Maccioni (Italia, 91’).

Sempre dalle 17 nella Sala Tornatore del Complesso Monumentale S.S. Trinità e Paradiso il benvenuto alla “Giuria Ragazzi”, con la proiezione dei cortometraggi in concorso con incontri e dibattiti post-proiezione con i relativi protagonisti: CALAMITY by Séverine De Streyker & Maxime Feyers (Belgio, 23’); YOU by Rahul Nangia (India, 7’); MISCREANT by Rocky Ramsey (Stati Uniti, 11’); BIR VAPUR MASALI (A FERRY TALE) di Mehmet Tığlı (Turkey, 10’) con la partecipazione del regista; INTRINSIC MORAL EVIL by Harm Weistra (Holland, 10’) con la partecipazione del regista; LAST RESPECT by Reut Dagbar Agami (Israele, 25’) con la partecipazione del regista; MUSE – NAGHAM HAYATI by Fatma Racha Shehadeh (Libano, 14’) con la partecipazione del regista; TOUCH by Noel Harris (Canada, 15’) con la partecipazione del regista e dell’attore protagonista Darryl Hopkin; BEAGLE di Mario Vezza e Giovanni Mazzitelli (Italy, 10’) con la partecipazione dei registi, il produttore Eduardo Angeloni e gli attori Fabio Balsamo e Diane Patierno; THE MAGICIAN by Anthony Vita (Australia, 20’). Introduce e modera Teresa Perna.

Altre proiezioni ancora alle ore 17 nella Sala Rosi al Museo del Cinema (Palazzo Antico di Città) con i documentari in concorso: MAS ARRIBA DE TODOS di Elisa Bucchi e Nicola Bogo (Italia – Peru, 36’) con la partecipazione dei registi; AHORA ES CUANDO ES by Guido Mignogna (Argentina, 15’) con la partecipazione del regista; LA BUONA NOVELLA di Sebastiano Luca Insigna (Italia, 15’) con la partecipazione del regista; VOLAR di Bertha Gaztelumendi (Spagna, 70’). Introduce e modera Debora Ostieri.

Grande attesa per il gran gala di premiazione di sabato 5 agosto quando verranno svelati i vincitori dell’8a edizione del Social World Film Festival e sfileranno sul red carpet in piazza Mercato – Arena Loren tra i tanti il premio Oscar Mike Van Diem, Col Spector, Angela e Marianna Fontana, Gianfranco Gallo, Nto e Lucariello, Fabio Balsamo, Pekka Strang, Vladimir De Fontenay, il cast della serie televisiva “Braccialetti Rossi” e tanti altri.