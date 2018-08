Vico Equense. Il Servizio Ecologia e i Servizi Cimiteriali passano in capo al Segretario Comunale Salvato

Vico Equense. Con decreto di qualche giorno fa firmato dal sindaco Andrea Buonocore passano ufficialmente in capo al Segretario Comunale Luigi Salvato ulteriori Servizi Comunali che verranno aggiunti a decorrere dal 1^ Settembre ai già molti incarichi ricoperti fino ad oggi.

Viene modificato parzialmente il precedente Decreto n. 2/2018, confermando al Dr. Luigi Salvato, Segretario Comunale, gli incarichi precedentemente assegnati con l’aggiunta del Servizio Ecologia (carica ricoperta dal Comandante della Polizia Municipale Ferdinando De Martino) e dei Servizi Cimiteriali (la parte tecnica).

Con successivo Decreto n. 81/2018, sono stati prorogati gli incarichi ai Funzionari titolari di Posizione Organizzativa a tutto il 20/05/2019. All’occorrenza, con il precitato Decreto 81 del 29/06/2018, il Servizio Patrimonio, precedentemente gestito dal Segretario Comunale, veniva assegnato al Dr. Gaetano De Gennaro, già responsabile del Servizio Finanziario – Tributi – Fondi Europei.

Il Dr. Luigi Salvato titolare della gestione e della responsabilità dei seguenti servizi dell’Ente:

Presidenza della delegazione trattante di parte pubblica abilitato alla sottoscrizione definitiva dei contratti collettivi decentrati integrativi;

Presidente dell’U.P.D. (Ufficio Procedimenti Disciplinari);

Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza;

Potere Sostitutivo in caso di inerzia dei Responsabili;

Servizi Affari Generali (Segreteria Assistenza Organi Istituzionali – Protocollo – Messi);

C.U.C. (Centrale Unica di Committenza) con il Comune convenzionato di Meta;

Servizio Ecologia, nonché tutte le attività residuali non altrimenti attribuibili in materia di gestione dei servizi tecnici cimiteriali (apertura e chiusura, pulizia, vendita loculi, pagamento tasse cimiteriali, canoni lampade votive, ecc.) per la qualcosa sarà coadivuato da unità tecnica proveniente dal servizio patrimonio.

Viene incaricato inoltre, il Dr. Luigi Salvato della sostituzione di tutti i titolari di Posizione Organizzativa, nei casi di assenza, impedimento e/o, al verificarsi di possibili incompatibilità nei procedimenti che impegnano l’Ente verso l’esterno, ad eccezione di quelli già conferiti dai titolari di Posizione Organizzativa per Delega.

Viene tra l’altro conferito, ai sensi di quanto previsto dall’art. 41, c. 4 del Contratto collettivo nazionale di lavoro dei segretari comunali e provinciali 1998-2001 e dall’art. 1 del Contratto collettivo integrativo nazionale 22 dicembre 2003, a decorrere dalla notifica del presente provvedimento al dott. Luigi Salvato, la maggiorazione della retribuzione di posizione, con incremento pari al 50% della retribuzione di posizione allo stesso spettante per la fascia di appartenenza di questo Comune, altresì parametrata – in virtù del galleggiamento – a quella massima attribuita ai Responsabili Comunali.

La presente nomina decorre dal 1^ Settembre 2018 e fino al 30 giugno 2019, fatta salva la facoltà di revoca anticipata da esercitarsi ai sensi delle vigenti disposizioni Regolamentari e di Legge.