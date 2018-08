Vico Equense. Servizio Civile Nazionale: tre nuovi progetti per il 2019. Opportunità per 20 giovani

Vico Equense. Al via la selezione per 20 volontari da impiegare in progetti di servizio civile nazionale a Vico Equense. Ne dà notizia l’Assessore alle politiche sociali Franco Lombardi dopo la pubblicazione del bando da parte del Dipartimento della Gioventù in capo alla presidenza del Consiglio dei Ministri, tramite Amesci.

I volontari saranno assunti per 12 mesi e percepiranno un assegno mensile di 433,80 euro come rimborso spese.

Le domande di partecipazione possono essere inoltrate sino al 28 settembre direttamente all’ente: tra i requisiti richiesti il compimento del 18° anno di età, ma non bisogna aver superato il 28° alla data di presentazione della domanda.

I tre progetti, che prevedono l’impiego complessivo di 20 volontari sono i seguenti:

– Insieme a noi, assistenza ai disabili: 8 volontari

– Liberi di crescere, assistenza ai minori: 8 volontari

– Monti lattari: un patrimonio da preservare, salvaguardia e tutela di parchi e oasi naturalistiche: 4 volontari.

“Confidiamo nella massima partecipazione dei nostri giovani, per cogliere un’opportunità così importante per la loro crescita personale”, sottolinea l’Assessore Lombardi.

Per prendere visione dei progetti, del bando e della modulistica è possibile visitare QUESTA pagina.