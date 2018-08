Vico Equense sabato alla stazione della funivia dedicata la sala al pittore del Faito Benito Ferraro

Una bella notizia questa sera dalla moglie e dal figlio di Benito Ferraro . L’artista del Faito, l’uomo che meglio di tutti conosceva ed amava la Montagna di Giano bifronte, che si affaccia fra la costa di Sorrento e di Amalfi , verrà ricordato con la dedica della sala della EAV, una cosa che ci rende felici ed è meritoria.

Sabato 25 agosto, alle ore 18:00, presso la stazione a monte della funivia del

Faito (Piazzale della Funivia), il COMITATO “FA.RE. ONLUS”, in collaborazione

con l’EAV SRL e con il contributo dell’ass.ne “PRO FAITO ONLUS”, inaugurerà la

sala dedicata alla memoria del “pittore del Faito” Benito Ferraro.

Sarà consegnata all’EAV la riproduzione di una delle tele più suggestive del

pittore, donata dal COMITATO “FA.RE. ONLUS” e che resterà in esposizione

permanente per mantenere vivo il ricordo di un artista che si è ispirato al

Faito per molte delle sue opere artistiche e letterarie.

Nel corso dell’evento, l’attore Angelo Blasetti darà lettura di alcuni brani e

poesie di Benito Ferraro.

Il COMITATO “FA.RE. ONLUS”