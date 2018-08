Vico Equense. Rischio crollo per una palazzina di Via San Ciro, diffidati i proprietari

Vico Equense. Lo scorso 21 agosto gli agenti della Polizia locale ed il personale tecnico incaricato per sopralluoghi di Protezione Civile hanno effettuato un sopralluogo in Via San Ciro durante il quale aveva rilevato che in un piccolo palazzo vi erano evidenti situazioni di degrado e di rischio. Tra le situazioni a rischio rilevate la presenza nella soletta dell’aggetto di un terrazzino di ferri di armatura scoperti e chiaramente arrugginiti con varie zone di intonaco lesionato e caduto in alcune parti. Veniva anche riscontrata una piccola tettoria precaria sostenuta da pali in legno vecchi e fatiscenti la cui copertura in plastica si presentava divelta ed a rischio di distacco. Anche la parte interna dell’immobile è stata trovata in uno stato di incuria e cattiva manutenzione. La palazzina, in definitiva, presenta diversi elementi che costituiscono un pericolo per la sicurezza pubblica e privata. Per tali motivi le forze dell’ordine ed i tecnici comunale hanno diffidato gli otto proprietari dell’immobile alla messa in sicurezza ad horas.