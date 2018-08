Vico Equense. Palazzetto dello Sport di via Madonnelle: continua la gestione diretta del Comune

Vico Equense. L’Amministrazione comunale del Sindaco Andrea Buonocore ha deciso, anche per quest’anno, di continuare a gestire in maniera diretta il Palazzetto dello Sport di via Madonnella.

L’esperienza può considerarsi positiva in quanto, pur tra problemi e difficoltà e con il necessario rodaggio iniziale, si è riusciti a far sì che la stagione sportiva si svolgesse senza intoppi e interruzioni, assicurando ai ragazzi la continuità necessaria per l’esercizio dello sport.

Tutto ciò garantendo l’apertura e la chiusura mediante Cooperativa sociale di tipo B, assicurando il servizio pulizia, stipulando apposita Polizza assicurativa e provvedere a quant’altro per la funzionalità degli impianti.

Viene stimata quindi la spesa necessaria per la stagione sportiva 2018/2019 in 18.000,00 €.