Vico Equense: oggi l’autopsia sul corpo di Andrea Ferraro, morto dopo intervento

Si terrà quest’oggi l’autopsia sul corpo di Andrea Ferraro, il 63enne di Vico Equense morto in seguito ad un intervento chirurgico all’anca all’ospedale di Sarno, dopo aver girato tre presidi. Per accertare la cause del decesso è scattata un’inchiesta da parte della Procura.

L’operazione per la sostituzione di una protesi all’anca era avvenuta lo scorso 7 agosto. Ferraro era arrivato all’ospedale di Sarno dopo aver fatto tappa agli ospedali di Vico Equense e Sorrento. Il trasferimento al presidio salernitano sarebbe stato disposto dal primario del Santa Maria della Misericordia per il bene del paziente perché a Villa Malta vi è un reparto di eccellenza ortopedica.

Dopo l’intervento, tardato di sei giorni rispetto al suo arrivo a Sarno, la situazione clinica è precipitata senza che i familiari abbiano mai avuto alcuna spiegazione da parte dei medici, come raccontano nella denuncia.

Il 63enne è morto poche ore dopo l’intervento. Una notte di dolore per l’uomo durante la quale, secondo quanto denunciato dalla moglie Concetta Gargiulo ai carabinieri della stazione di Sarno, il marito non solo ha perso tanto sangue, ma avrebbe anche sofferto molto ricevendo cure e attenzione soltanto quando la situazione ha iniziato ad essere irreparabile. Per questo la moglie della vittima ed il figlio Giuseppe hanno presentato un esposto.