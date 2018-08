Vico Equense nel caos chiusa galleria di Seiano e chiusa anche la Raffaele Bosco a Ticciano. Da Sorrento lanciamo allarme bollino rosso per chi va e viene in Penisola Sorrentina. L’Anas non ha fatto ancora alcun comunicato ci pensiamo noi di Positanonews, la galleria di Seiano, che sconsigliamo vivamente di percorrere in estate, visto che si soffoca, è chiusa.

Il caos a Vico è enorme, oltre a essere chiusa la Galleria, quindi col centro intasato, ci riferiscono che è chiusa anche la strada Raffaele Bosco nel tratto Ticciano Preazzano, zona collinare di Vico. Abitanti inferociti con l’Amministrazione che ha chiuso senza preavviso e senza fornire spiegazioni ufficiali. – Si pensa a una frana che dovrebbe interessare un tratto di strada, forse un muricciolo ai lati di uno dei tornanti ha ceduto -, oltretutto c’è il grande evento del ritorno di Antonino Cannavacciuolo nella sua Ticciano dal 12 al 14 agosto, cosa succederà?

Anche ad Alberi ci sono lavori, la gente è molto infuriata con le amministrazioni locali che inoltre non forniscono date certe di fine lavori e pensate che buona parte della popolazione che abita le zone collinari di Vico viene a Piano e a Sorrento e Positano a lavorare tutti i giorni. Queste due interruzioni stanno creando disagi enormi ai lavoratori sorrentini.

