Vico Equense. Motociclista si scontra con un autobus, ora rischia l’amputazione della gamba

Nel tratto stradale di Via Raffaele Bosco, tra le frazioni collinari di Moiano e Massaquano, un giovane motociclista si è scontrato violentemente contro un autobus di linea. Il centauro avrebbe effettuato una manovra di sorpasso, ritrovandosi l’autobus dell’Eav di fronte. L’impatto è stato inevitabile. Le persone che erano presenti sul posto hanno allertato immediatamente i soccorsi. Il primo ad accorrere in aiuto del motociclista è stato proprio il guidatore dell’autobus coinvolto nello scontro. Nel frattempo sul posto sono intervenuti i vigili urbani ed il personale sanitario del 118 che hanno provveduto a trasportare il ferito presso l’ospedale “San Leonardo” di Castellammare di Stabia. I medici di turno hanno effettuato tutti gli esami ed i controlli del caso diagnosticando diverse lesioni e varie fratture alla gamba. La serietà del quadro clinico ha reso necessario il trasferimento presso l’ospedale “Cardarelli” di Napoli, struttura sanitaria maggiormente attrezzata per gestire trauma del genere. I medici del “Cardarelli”, considerata la gravità delle lesioni riportate, non escludendo l’ipotesi dell’amputazione della gamba.