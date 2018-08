Vico Equense. “Mi chiamo Licia e posso dirvi che forse qualcosa si sta smuovendo”

Vico Equense. Mi chiamo Licia e vi avevo raccontato QUI tramite Enrico e questo sito l’odissea che giornalmente mi trovo a vivere con i miei fratelli. Forse posso dirvi che qualcosa si sta smuovendo grazie anche a questo sito e alla disponibilità del giornalista. Ieri i Consiglieri Comunali Giovanni Visco, Marilisa Di Guida e Carolina Apuzzo insieme all’assessore alle Politiche Sociali e vice sindaco Franco Lombardi ci hanno fatto visita a me e alla mia famiglia.

Hanno preso contezza delle reali difficoltà e delle possibili soluzioni. L’impegno che si sono presi sarà quello di convocare i proprietari dei fondi e delle abitazioni – cui la mia famiglia Caccioppoli ha già manifestato ringraziamento avendo nel tempo ceduto delle porzioni di proprietà per far costruire la strada – per vedere di evitare azioni.

Solo all’esito di questi incontri si potrà decidere la strada da intraprendere. Nel frattempo ho anche inviato una lettera a sua santità Papa Francesco.

Credo che tutti, dalle Autorità fino all’ultimo dei cittadini e soprattutto i proprietari dei terreni, saranno pronti ad accogliere la mia richiesta, la voce dei miei fratelli speciali…

Io sono qui a combattere per loro e lo farò a qualsiasi costo perché loro hanno il diritto alla felicità, quella felicità che è al di là di quei pochi centimetri di terreno.

Mi chiamo Licia Caccioppoli e questo è quello che succede a Via Campidoglio, a Preazzano di Vico Equense.