VICO EQUENSE. LUIGI LAURO, FESTEGGIATO PER GLI 80 ANNI, AL MOON VALLEY

Ieri sera, circondato dal grande affetto e dalla gioiosa allegria delle tre figlie Angela, Mariolina e Raffaella, dei generi Ugo Pollio, Luigi Dell’Amura e Marco Gargiulo, nonché dei nipotini Adriano, Lorenza, Lidia, Carlo e Luigi Maria, il direttore Luigi Lauro ha festeggiato, nello splendido scenario della terrazza del Grand Hôtel Moon Valley di Seiano, il suo ottantesimo genetliaco. Erano presenti parenti e moltissimi amici. Tra gli altri, i fratelli, il senatore Raffaele e l’imprenditore Giuseppe, con la moglie Gabriella, nonché i consuoceri, campioni del mondo di fotografia subacquea, Enrico e Maria Rosaria Gargiulo. Lauro è considerato, in Campania e, in particolare, nella Penisola Sorrentina, uno dei massimi esperti di motori marini, una professionalità maturata nei decenni, lavorando, fin da ragazzo, nelle officine navali di Napoli e, poi, come direttore di macchina, sui traghetti del golfo di Napoli, con la Navigazione Libera del Golfo e la Caremar. Carattere gioviale, positivo e di grande disponibilità umana, riscuote la stima, l’apprezzamento e la simpatia di tutti. Aggiungiamo anche i nostri auguri al direttore Lauro.