Vico Equense. L’ASD VICO EQUENSE 1958 vince in amichevole contro il Sant’Agnello ed ingaggia Arenella

Vico Equense. È finita 2-0 l’amichevole di ieri tra Vico Equense e Sant’Agnello a Massaquano. A decidere l’esito del match le reti nella ripresa del centravanti vicano Antonino De Simone, complice un errore della difesa ospite, e del terzino Imperato, su assist di Mottola. La sfida si è sbloccata nei secondi 45′ ma è stata interessante anche nella prima frazione quando sono arrivate buone indicazioni per il tecnico Spano sia dai cinque under in campo sia dagli ultimi arrivi Porzio e Inserra, che ha colpito un palo su azione d’angolo. Nella seconda frazione i giovani vicani hanno mostrato una condizione fisica già brillante che alla lunga ha permesso al Vico di avere la meglio su una avversaria di categoria superiore.

DIFESA “Si è visto che siamo sulla buona strada – dice il difensore vicano Alberto Raganati (in foto con la maglia del Vico) -, abbiamo iniziato a lavorare presto e quindi siamo già carichi. Ci attende un campionato nel quale vogliamo ben figurare. È difficile oggi dire dove potremo arrivare perché non conosciamo bene il valore delle avversarie, però puntiamo ai play off. Il mio sogno è tornare in Eccellenza, dove ho già giocato proprio con il Sant’Agnello, sono convinto che il club rinforzerà ulteriormente l’organico ma ci tengo a sottolineare quanto di buono stanno facendo i miei compagni più giovani, a partire da Oliva con il quale faccio coppia in difesa”.

CINQUINA Al test di ieri ha partecipato, nel secondo tempo, anche il centrocampista Giuseppe Arenella, quinto colpo di mercato dell’ASD Vico Equense1958. Arenella, nato a Napoli il 21 febbraio del 1990, è cresciuto nel vivaio del Napoli e ha giocato in D con Castiglione, Sibilla Bacoli e Pomigliano. In Eccellenza vanta una lunga militanza con Monte di Procida, Acerrana, Stasia, San Marco Trotti, San Giorgio, Sorrento, Mondragone e lo scorso anno Giugliano e Savoia (nella passata stagione ha collezionato in totale 18 presenze). Con gli oplontini ha vinto il campionato ed ora ha deciso di scendere per la prima volta in Promozione sposando la causa del Vico. Con Navarra, Inserra, Arenella, Porzio e Granato il club vicano ha gettato le basi per una stagione importante e le sorprese sembrano non essere finite.

