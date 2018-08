Vico Equense. Con i proventi della seconda edizione di “Pizza a Vico”, l’Amministrazione comunale di Vico Equense risponde positivamente alla richiesta del comitato “Spiaggia SuperAbile”, e acquista due sedie JoB, acronimo di “Jamme ‘o bagno” (un invito accattivante in dialetto napoletano a fare un bagno in mare).

Job risolve il problema di entrare in acqua, e consente ai diversamente abili di poter andare a mare in sicurezza. Tutti hanno il diritto di accedervi, abbattere le barriere architettoniche ancora presenti sul nostro territorio è un dovere che impone una battaglia di civiltà e solidarietà umana. Un sogno impossibile da realizzare, in molti casi. Eppure, qualcosa a Vico Equense sta cambiando.

La consegna è avvenuta questa mattina al “Lido da Vittorio” alla Marina di Vico, che si è adeguato alla normativa e ha i requisiti tali da poter consentire la balneazione anche a persone con difficoltà a deambulare o diversamente abili e quindi può definirsi “Spiaggia SuperAbile”.