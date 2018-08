Vico Equense. In merito all’articolo pubblicato sul vostro sito in data 09/08/2018 mi vedo costretta a smentire quanto riportato. Le opere poste in essere sono ascrivibili alla categoria edilizia della manutenzione ordinaria e straordinaria per tali opere ne è stata data comunicazione ai preposti uffici pubblici.

La cannuccia non è un opera permanente e la piscina è smontabile, il terreno che ho acquistato era una discarica che ho totalmente bonificato mi pare strano che Franco Cuomo e i VAS, che non ho il piacete di conoscere, che dicono di occuparsi di ambiente, non si siano accorti di nulla quando il panorama era deturpato da rifiuti, siringhe e dal degrado e dagli intrusi forse lo preferivano alle cannucce. Per capire le condizioni basta guardare le foto del terreno che hai pubblicato a cui aggiungo le mie solo alcune per decenza perché non ho fotografato assorbenti ferri da stiro e caldaie peccato! La cannucciata è stata realizzata solo per garanzia della privacy e non danneggia la visione di particolari scorci che sono ben visibili più avanti.

Nessuna strada è stata realizzata ma è stata mantenuta una rampa già esistente che non potrebbe comunque in alcun modo essere utilizzata se non a piedi visto che l’accesso è precluso dalle dimensioni della strada pubblica. Tanto chiarito mi vedrò costretta a ricorrere in tutte le sedi contro chi attraverso tale disinformata denuncia ha offeso la mia onorabilità dicendo il falso, ricorrerò altresì contro ogni forma di protesta non autorizzata dalle competenti autorità e contro qualsiasi violazione al diritto della quiete mia e della mia famiglia con figli minori.