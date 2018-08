Ancora un incidente in Penisola Sorrentina. Questa volta a Seiano, intorno alle ore 14, un motorino con a bordo un giovane del posto è rimasto coinvolto in un incidente con un’automobile. Il ragazzo ha necessitato dell’intervento dei sanitari del 118 che si sono recati celermente sul posto: per lui nulla di grave. Ancora da capire le dinamiche dell’incidente. L’incidente ha provocato rallentamenti lungo la statale sorrentina, per fortuna per poco tempo. Soltanto alcuni giorni fa vi avevamo parlato di un bruttissimo incidente a Punta Scutolo.