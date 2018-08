Vico Equense. Incidente al Banco di Santa Croce. Gommone sperona imbarcazione della Protezione Civile per farla allontanare NOTA

A proposito di questo articolo che abbiamo ricevuto via mail ci è arrivata una nota di smentita . Vico Equense. Questa mattina, nelle acque prospicienti il Banco di Santa Croce, Zona di Tutela Biologica (ZTB), in concessione allo stesso comune, la cui fruizione relativamente alle immersioni è disciplinata da un apposito regolamento approvato nel 2017, si è verificato un brutto incidente. Il titolare del Bikini Diving, sig. Pasquale Manzi, dopo aver inveito contro l’imbarcazione della Protezione Civile e AMP Punta Campanella, adibita al monitoraggio della costa vicana grazie ad un protocollo apposito stipulato con la Capitaneria di Porto di Castellammare ed il Com. Cassone, nell’intento di allontanarla dall’area in questione, la speronava con il suo gommone. Nei giorni precedenti si erano già registrate alcune intemperanze dello stesso soggetto, insofferente alla nuova normativa che resta tutt’ora lettera morta, con l’intervento in alcuni casi anche della Capitaneria di Porto di Castellammare. Incidenti come questo non dovrebbero mai verificarsi e le forze dell’ordine preposte dovrebbero fare il lavoro a loro assegnato.

Nell’articolo correlato la smentita della società Bikini e la mail che ci è arrivata sulla vicenda