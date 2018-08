Vico Equense. Si chiama Giuseppe Di Palma in arte TkN, (abbreviativo di Taiken), è nato 22 anni fa, 23 marzo del ‘96 a Vico Equense ed ha sempre abitato a Massaquano.

Ha frequentato il Liceo Artistico “F. Grandi” di Sorrento e proprio li ha avuto i suoi primi contatti con la musica, dove a fine lezioni insieme ad un gruppetto di ragazzi che avevano la sua stessa passione, si divertivano a gare di freestyle.

L’esperienza più significativa che l’ha fatto innamorare della musica, gli è stata offerta da un suo amico di lunga data di Positano, quando gli propose di partecipare al suo disco registrato, poi in seguito a Torino nello stesso studio di Shade.

Da allora, a singhiozzi, ha lavorato a qualche progetto esterno ma mai personale. Due anni fa circa ha lasciato l’italia per arrivare in Germania alla ricerca di un lavoro e giusto il tempo d’imparare la lingua, ha conosciuto Alex (attualmente il suo collega di questo progetto) ed hanno per caso valutato l’idea di provare una combinazione di due lingue, che davvero non si sentono insieme. Il risultato è quello che poi ascolterete.

Sono in uscita con un progetto tutto bilingue. Il pezzo “Sembrano le Hawaii” non è stato scritto così per dire due cose insieme, bensì per ricordare che la nostra casa, la nostra terra, è la nostra Hawaii e tornarci è come partire per un isola tropicale e ogni volta che si torna sembra sempre la prima volta.

Alex, invece, è nato ad Erding di Bayern il 12 agosto del ‘94. Insieme stanno realizzando un album in uscita quest’anno. L’album è interamente autofinanziato e autoprodotto. Il link per il suo profilo Instagram è QUESTO e per il canale YouTube QUI.