Vico Equense gestione scellerata del bilancio comunale , attacco del PD . «Le nostre preoccupazioni erano fondate. Il bilancio del Comune di Vico Equense è a un passo dal dissesto».

L’approvazione del riequilibrio da 3,4 milioni di euro, che conferma le grosse difficoltà nel rimettere in sesto i conti dell’ente, alimentano polemiche furiose. Il Partito democratico di Vico Equense torna ad andare all’attacco dell’amministrazione guidata dal sindaco Andrea Buonocore e arriva a chiedere un cambio di passo immediato.

«Le ammissioni dell’assessore al bilancio sono drammatiche – si legge in una nota social del partito democratico locale – Ci aspettano tagli e tasse alle stelle, lacrime e sangue, ma servirà a qualcosa? Cosa altro c’è, quale altra verità si nasconde fra le pieghe dei nostri conti pubblici? Questo è il risultato di atteggiamenti scellerati, di interventi di spesa pubblica portati avanti senza adeguata copertura. Si sommano i lavori di somma urgenza e non si fa una seria programmazione di spesa. Perché non si approva il piano triennale delle opere pubbliche? Questa amministrazione ha segnato il passo, sarebbe il caso di prenderne atto e trarne le dovute conseguenze». Anche la maggioranza si interroga sul futuro della giunta. Da voci, si parla di una presa di distanze dell’assessore ai lavori pubblici Gennaro Cinque nei confronti soprattutto di Buonocore.

Che possa essere dietro l’angolo un vero e proprio ribaltone? Finora, nessuno si azzarda a uscire allo scoperto ma ciò che è certo è che dopo due anni è finita la luna di miele tra Buonocore , la giunta e i consiglieri di maggioranza.

La nota pubblica del gruppo VICOinvolgiAMO appare infatti soltanto la punta dell’iceberg di una turbolenza che potrebbe alimentare clamorosi colpi di scena.