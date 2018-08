Vico Equense furto alla Marina, ringraziamenti ai Vigili urbani lo fa sapere lo stesso sindaco Andrea Buonocore sulla pagina ufficiale del Comune

Buonasera, mi chiamo Catello Cascone, domenica 12 agosto sulla scogliera della marina sono stato vittima di furto da parte di due balordi poi individuati e fermati dalla pattuglia di codesto Comando in servizio in quella zona. Con la presente intendo esprimere un profondo ringraziamento per la professionalità e la disponibilità dimostrata dagli Agenti e pertanto, sentiti complimenti a tutto il Corpo di Vico Equense. Ammiro ed apprezzo inoltre il senso civico dimostrato dagli operatori degli esercizi della Marina che non indifferenti, hanno segnalato prontamente il sospettato atto illecito. Cordialmente, Catello Cascone