Vico Equense. Faito Doc Festival, cala il sipario sull’edizione 2018. Arti, culture, tradizioni, lingue lontane e diverse, per una settimana riunite sul Monte Faito.

L’undicesima edizione del Faito Doc, patrocinata dal Comune di Vico Equense, è giunta quest’anno in un momento di rinascita per la montagna, ed è uno degli appuntamenti estivi più famosi e attesi dell’estate culturale di Vico Equense.

Domenica sera, nel corso della serata conclusiva, anche il Sindaco di Vico Equense Andrea Buonocore. “Siamo molto soddisfatti”, commentano gli organizzatori del Festival, Turi Finocchiaro e Nathalie Rossetti con il coordinamento di Marika De Rosa.

Documentari provenienti da tutto il mondo, ospiti del panorama cinematografico nazionale e internazionale, concerti musicali e laboratori per ragazzi nell’affascinante cornice delle bellezze naturalistiche di Faito.

Un festival cresciuto nel tempo e che anche quest’anno ha fatto grandi numeri: 21 film in concorso, 11 film presentati come “eventi cinema” tra cui 3 opere campane, per un insieme di visioni da 21 paesi del mondo.

“Faito, un luogo speciale fatto di luci ed ombre, – il commento del Sindaco Andrea Buonocore – frescura e caldo, amici e personaggi illustri. E’ la vertigine per chi sale in macchina o in funivia, e per chi resta che vive tra nuvole e realtà. E’ la vertigine per chi non si arrende e lotta con tenacia e per chi prova scommette sulla montagna. Faito è luogo giusto da abitare – conclude il primo cittadino – soprattutto in estate con l’unica vertigine attesa: di vivere a misura d’uomo senza perdere il confronto e la riflessione”.

E tra cortometraggi e lungometraggi dedicati al tema della “Vertigine” la giuria ha decretato come vincitori:

MIGLIOR LUNGO: La chasse aux phantomes

MIGLIOR CORTO: Saule Marceau

PREMIO OTTICA SACCO:

Stranger in paradise

e

Dans ma tete un rond point

PER LA GIURIA GIOVANI

LUNGO: La chasse aux fantômes

CORTO: Ferroada

MENZIONI SPECIALI:

Chaque mur est une porte

e

H comme Hopptornet

PREMIO CPS: Writing on the City

PREMIO DEL PUBBLICO:

Lungo: Belle de nuit Grisélidis Réal

Corto: Roma-Atene

PREMIO CAMINO:

Roma-Atene

e

H comme Hopptornet