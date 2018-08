Vico Equense: DIMISSIONI di Michele Cuomo. “Pizza a Vico” perde il suo fondatore

Vico Equense . Michele Cuomo presidente e artefice della grande manifestazione “Pizza a Vico” che quest’anno è giunta alla terza edizione da le dimissioni.

Il passo indietro di Cuomo ha lasciato tristezza nei pizzaioli e a “A breve l’associazione si riunirà per eleggere un nuovo presidente.

L’Associazione è nata dalla volontà dei tanti maestri pizzaioli e continuerà a conservare lo spirito iniziale e la voglia di riunire i maestri pizzaioli del territorio e di promuovere una delle eccellenze gastronomiche di Vico Equense, la cui unicità è conosciuta in tutto il mondo anche grazie e soprattutto all’utilizzo di materie prime a km 0 di alta qualità .

La somma dell’edizione 2017 è stata devoluta per comprare un nuovo ecografo a favore del presidio ospedaliero “De Luca e Rossano” di Vico Equense ma anche per realizzare il progetto per una ”spiaggiaSuperAbile” rendendo fruibili i luoghi di balneazioni dove tanti ragazzi diversamente abili svolgono la colonia alla Marina di Vico.