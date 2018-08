Vico Equense il dietro le quinte della Sagra di Ticciano, Cannavacciuolo, il vino, la carne di Capra, l’accoglienza

Vico Equense. Positanonews sempre sul campo da Amalfi a Sorrento andiamo sui posti quando uno meno se lo aspetta, il giorno prima della sagra a Ticciano verifichiamo la strada da Arola, via breve per Positano e Sorrento, è aperta, il lavoro procede, non solo Cannavacciuolo, che sarà alla festa, ma tante storie e tanto lavoro dietro questa sagra..

Siamo accolti come in una famiglia al “Solito Posto” e li incontriamo anche il Presidente Massimo Celentano, una vera e propria intervista in diretta sotto un pergolato , quando tutti stanno a mare, noi siamo venuti qui..

Una bella panoramica in un luogo unico nel suo genere, Ticciano è un borgo molto compatto e fiero, gente tutta operosa e combattiva. Qui il patrono è San Michele e vige la tradizione della carna di Capra, ma non solo, qui si è valorizzato il “Vino di Sabato”, un clone dell’Aglianico, non solo il Grande Cannavacciuolo , in tutti i sensi, qui di carne sul fuoco c’è