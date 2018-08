Vico Equense. Cultura, digitalizzazione: La biblioteca di Vico Equense al primo posto

Vico Equense. Digitalizzazione, fruizione e conservazione del patrimonio culturale di archivi e biblioteche della Regione Campania: Vico Equense è al primo posto nell’elenco degli ammessi al progetto da parte della Regione Campania.

Il termine per la presentazione delle manifestazioni di interesse era scaduto lo scorso 6 giugno e presso gli uffici regionali erano giunte 59 candidature di adesione, da parte di enti pubblici e privati, interessati a diventare partner del progetto di archivio e biblioteca digitale regionale.

Il progetto relativo alla biblioteca comunale “Gianbattista della Porta” di Vico Equense è risultato coerente con le specifiche richieste e ammesso.

Contenta di questo primo posto l’Assessore alla cultura Lucia Vanacore. “Questa manifestazione di interesse – ha spiegato l’Assessore Vanacore – costituiva una formidabile opportunità che non potevamo perdere. In questo modo riusciremo a perseguire un fondamentale obiettivo dell’Amministrazione, ovvero la digitalizzazione e catalogazione del prezioso patrimonio culturale custodito nella biblioteca”.

La biblioteca, tra l’altro, porta avanti diversi progetti che vedono protagonisti soprattutto gli alunni della scuola Primaria e pertanto è fornita anche di una sala adatta alla lettura dei più piccoli. È in rete con la Regione, fornisce servizio on line per la ricerca dei testi ed è in continua relazione con l’utenza che usufruisce quotidianamente della biblioteca con grande affluenza di universitari.

Ufficio stampa Città di Vico Equense