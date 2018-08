Vico Equense. Il Comune si prepara per le prossime festività: L’incanto del Natale, arriva il finanziamento dalla Regione Campania

Vico Equense. Con decreto dirigenziale n° 204 del 9 agosto 2018 della Regione Campania, Direzione Generale per le Politiche Culturali e il Turismo, il progetto “L’incanto del Natale”, presentato dall’amministrazione Comunale di Vico Equense relativamente al Poc Campania 2014/2020 – Linea Strategica 2.4 Rigenerazione urbana, politiche per il turismo e la cultura – Linea 1 forma singola, è stato finanziato per un importo di 70mila euro.

Ad annunciarlo l’Assessore al turismo Lucia Vanacore. «La notizia del via libera al finanziamento – dichiara l’Assessore Vanacore – è molto positiva per la Città di Vico Equense, per la nostra offerta turistica e culturale, per la nostra economia. L’Ufficio turismo, in sinergia con l’amministrazione comunale, ha lavorato con grande coesione su questo progetto. Un lavoro riconosciuto dalla Regione Campania.

Già dopo l’estate – continua l’Assessore Vanacore – ci metteremo al lavoro per avviare l’organizzazione di quello che dovrà essere un Natale di qualità per Vico Equense».