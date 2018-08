Vico Equense. Centinaia di pellegrini a piedi sulle orme antiche dell’Arcangelo Michele fino al Santuario sul monte Faito. Pregando e camminando provenienti da Castellammare, Vico Equense, Pimonte, Angri, Napoli e non solo. Anche quest’anno, il Cammino dell’Angelo, giunto alla sua tredicesima edizione, il 31 luglio e il 1 agosto sarà un appuntamento per i fedeli e gli appassionati di trekking.

L’iniziativa, promossa dall’Arcidiocesi di Sorrento-Castellammare di Stabia in collaborazione con il Club alpino italiano, nasce per ricordare l’apparizione dell’Arcangelo San Michele sulla punta più alta dei monti Lattari (denominata Sant’Angelo ai Tre pizzi) ai santi Catello ed Antonino che costruirono poi in suo onore un tempio nel VI secolo. Da allora e fino al 1862 si sono susseguiti i pellegrinaggi provenienti dai paesi vicini, da molte zone dell’Italia e da altre parti del mondo.

Il programma della due giorni ha previsto – ieri pomeriggio – l’offerta dell’olio per la lampada votiva da parte del Comune vicano con il sindaco Andrea Buonocore. Il Santuario di San Michele, con la celebrazione eucaristica di ieri, riapre ai fedeli dopo tre anni di lavori. La ristrutturazione della chiesa non è ancora completata del tutto, ma per non perderne la memoria riprendono le attività per i fedeli.

Ufficio stampa Città di Vico Equense